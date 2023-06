RURALE BOOM Villegusien-le-Lac Longeau-Percey Longeau-Percey Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Longeau-Percey RURALE BOOM Villegusien-le-Lac Longeau-Percey, 8 juillet 2023, Longeau-Percey. RURALE BOOM 8 et 9 juillet Villegusien-le-Lac Prix libre 20h30: Direction l’Amérique latine avec le groupe « Las Matanzas »

22h30: La vynil mix de Selecta Thaï va nous faire boomer jusqu’à tard Sous chapiteau / Prix libre / ⛺️Camping Villegusien-le-Lac Rue de Villegusien À Percey, 52250 Longeau-Percey Longeau-Percey 52250 Percey-le-Pautel Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 32 52 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fdfr52.foyersruraux.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Marne, Longeau-Percey Lieu Villegusien-le-Lac Adresse Rue de Villegusien À Percey, 52250 Longeau-Percey Ville Longeau-Percey Departement Haute-Marne

