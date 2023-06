RURALE POP’ Villegusien-le-Lac Longeau-Percey, 8 juillet 2023, Longeau-Percey.

RURALE POP’ 8 et 9 juillet Villegusien-le-Lac Gratuit & Prix libre

[ En 1982, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne voit le jour grâce à la volonté de 3 foyers ruraux (Is en Bassigny, Sarrey, Villegusien) et de l’association du Lycée Agricole de Chaumont. De 4 associations et quelques dizaines d’adhérents.es à 58 associations et près de 3000 adhérents.tes en 2023…Nous sommes passés par de nombreuses étapes qui nous valent aujourd’hui d’être reconnu comme un acteur important de l’Éducation Populaire en Haute-Marne. Parce que nous sommes toujours habités par une farouche envie de faire vivre les villages mais aussi pour faire découvrir au plus grand nombre la diversité de nos actions, se souvenir des nombreuses aventures vécues, échanger autour d’enjeux sociétaux actuels et pour faire la fête ensemble dans un monde qui en aura toujours besoin, nous organiserons RURALE POP’ samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023 à Villegusien le Lac. A l’heure où les crises sociales, environnementales et démocratiques entourent notre quotidien, nous sommes plus que jamais convaincu.e.s qu’il est indispensable de renforcer l’action collective, le vivre ensemble et l’esprit critique. C’est pourquoi, grâce à l’implication des associations du réseau, des bénévoles, des administrateur.trice.s et des salarié.e.s de la FDFR, nous avons élaboré un programme qui s’adresse à tous et toutes, à tous les âges et à toutes les sensibilités. Il ne manque plus que vous, toi, elle, lui…]

// SAMEDI 8 JUILLET //

● De 14H à 17H:

[ESPACE BOUGE TON BOUL] : Baby box & parcours de motricité pour les enfants de 3 à 6 ans / Tir à l’arc / Habileté VTT

● DE 14H A 18H:

[ESPACE FUNKY FAMILY] : 2 Escape Games (un pour les familles – l’autre réservé aux ados) / Ateliers théâtre pour enfants

-> A la carte sur les deux jours : Rallye photo, bricolage, ateliers créatifs, jeux de société et de construction pour les enfants et les ados, coin lecture …

[ESPACE TRANSA(R)T] : Salon de sieste et de lecture sonore

● 17H – 18H30 [BASE NAUTIQUE] : Fitness sur la plage

● 16H30 – 18H : Conférence de Guillaume FABUREL : « Jeunesses urbaines, jeunesses rurales à l’heure des défis écologiques : l’inversion des flux villes-campagnes ? »

[SOUS L’CHAPITO]

● DE 14H A 17H:

->Sur les deux jours: Les amateur.trices des associations partenaires se succèderont sur scène pour vous donner à voir, à entendre et à ressentir du théâtre, de la danse, du cinéma, du conte, de la lecture à haute-voix…

● 17H30 : Jam Session musicale ouverte à tous et à toutes !

// RURALE BOOM //

● 20H30: concert de musique latine par le groupe « Las Matanzas »

● 22H30 – 02H: Vynil mix menée par Selecta ThaÏ

// DIMANCHE 9 JUILLET //

[ESPACE BOUGE TON BOUL]

● DE 10H30 A 16H30 : ?Jeux Originaux – Jeux sportifs, collectifs, coopératifs et innovants

[SOUS L’CHAPITO]

● 15H : Conférence gesticulée “Une autre histoire des luttes sociales” par Anthony Pouliquen

● 17H : « Chimères », spectacle circassien familiale dès 8 ans de la compagnie « Les Mademoiselles »

// BON A SAVOIR //

● Buvette et restauration (gaufres, crêpes, barbecue…) / Plateau repas “fait maison” sur réservation / Le dimanche, présence de l’incontournable food truck «Les Cocotes»

● Possibilité de camper sur place le samedi soir / Accès à partir de 18h

● Toutes les activités proposées seront gratuites / La Rurale Boom du samedi soir (concert & vynil mix) ainsi que le spectacle de cirque du dimanche seront quant à eux à prix libre.

Villegusien-le-Lac Rue de Villegusien À Percey, 52250 Longeau-Percey Longeau-Percey 52250 Percey-le-Pautel Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 32 52 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fdfr52.foyersruraux.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

concert jeunesse