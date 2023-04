Théâtre à Villegouge « C’est Acquis! » salle des fêtes, 29 avril 2023, Villegouge.

Prenez un shaker à cocktail, versez-y une épouse jalouse, un mari dépassé par la situation, un valet (un peu) sans-gêne, un employé pas très modèle et une pseudo-call girl (et vraie musicienne), ecouez bien, vous obtiendrez une histoire pleine de sous-entendus, de quiproquos et de situations plus drôles les unes que les autres.

Voilà qui nous promet de passer un très bon moment en compagnie des comédiennes et comédiens du Théâtre du Lac !.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 22:30:00. .

salle des fêtes

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take a cocktail shaker, pour in a jealous wife, a husband overwhelmed by the situation, a (slightly) shameless valet, a not very model employee and a pseudo-call girl (and real musician), listen carefully, you will obtain a story full of innuendos, misunderstandings and situations, each one funnier than the other.

This promises to be a great time with the actors of the Théâtre du Lac!

Coja una coctelera, vierta en ella una esposa celosa, un marido abrumado por la situación, un ayuda de cámara (un poco) desvergonzado, un empleado poco modélico y una pseudo-call girl (y músico de verdad), escuche con atención y obtendrá una historia llena de insinuaciones, malentendidos y situaciones, a cada cual más divertida.

¡Promete ser un gran momento con los actores del Théâtre du Lac!

Nehmen Sie einen Cocktail-Shaker, gießen Sie eine eifersüchtige Ehefrau, einen überforderten Ehemann, einen (etwas) schamlosen Diener, einen nicht sehr vorbildlichen Angestellten und ein Pseudo-Callgirl (und eine echte Musikerin) hinein, hören Sie gut zu und Sie erhalten eine Geschichte voller Anspielungen, Missverständnisse und Situationen, von denen eine lustiger ist als die andere.

Das verspricht eine tolle Zeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern des Théâtre du Lac!

Mise à jour le 2023-04-13 par OT du Fronsadais