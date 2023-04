Festival de l’accordéon Villegenon Villegenon Catégories d’Évènement: Cher

Cher Villegenon . Le Comité des fêtes de Villegenon organise, chaque année, un grand festival de l’Accordéon. « Le piano à bretelles », comme on dit !!

Dimanche, venez vous régaler de la fameuse omelette aux patates Le Comité des fêtes de Villegenon organise un festival de l'accordéon +33 2 48 73 49 08

