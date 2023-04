Courses auto – buggy – kart cross, 20 mai 2023, Villefranque.

Kart-Cross et Poursuite sur Terre à Villefranque au sud de Bayonne.

Trophée Nouvelle Aquitaine de Kart Cross et Poursuite sur Terre. (NASA)

14 Catégories : Kart-Cross de 500 à 650cc et Voitures fermées et Buggys en Mono, Proto et Tourisme de 1200cc à 2000cc

Courses très spectaculaires se déroulant sur un circuit en terre d’environs 1 km et se disputant par groupes de 15 voitures ou 18 kart-cross.

Samedi : Vérifications et essais le matin. Essais libres puis chronométrés et 1ere course en fin d’après-midi.

Dimanche : 3 courses de 8h à 18h..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . .

Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Kart-Cross and Land Pursuit in Villefranque, south of Bayonne.

New Aquitaine Trophy of Kart Cross and Land Pursuit (NASA)

14 Categories: Kart-Cross from 500 to 650cc and closed cars and Buggys in Mono, Proto and Tourism from 1200cc to 2000cc

Spectacular races on a dirt track of about 1 km, in groups of 15 cars or 18 kart-cross cars.

Saturday: Checks and tests in the morning. Free practice then timed and 1st race at the end of the afternoon.

Sunday : 3 races from 8am to 6pm.

Kart-Cross y Persecución en tierra en Villefranque, al sur de Bayona.

Nuevo Trofeo Aquitania de Kart Cross y Persecución en Tierra (NASA)

14 Categorías: Kart-Cross de 500 a 650cc y coches cerrados y Buggys en Mono, Proto y Turismo de 1200cc a 2000cc

Carreras muy espectaculares celebradas en una pista de tierra de aproximadamente 1 km y disputadas por grupos de 15 coches o 18 coches de kart-cross.

Sábado: Verificaciones y pruebas por la mañana. Entrenamientos libres, después entrenamientos cronometrados y primera carrera al final de la tarde.

Domingo: 3 carreras de 8h a 18h.

Kart-Cross und Verfolgungsjagd auf der Erde in Villefranque südlich von Bayonne.

Trophäe Nouvelle Aquitaine für Kart-Cross und Verfolgungsjagd auf der Erde (NASA)

14 Kategorien: Kart-Cross von 500 bis 650 ccm und Geschlossene Fahrzeuge und Buggys in Mono, Proto und Touring von 1200 ccm bis 2000 ccm

Sehr spektakuläre Rennen, die auf einer ca. 1 km langen Erdstrecke stattfinden und in Gruppen von 15 Autos oder 18 Kart-Cross-Fahrzeugen ausgetragen werden.

Samstag: Überprüfung und Tests am Morgen. Freies Training, Zeittraining und erstes Rennen am späten Nachmittag.

Sonntag: 3 Rennen von 8 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme Pays Basque