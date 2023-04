Soirée circuit Bellevue Villefranque Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Villefranque

Soirée circuit Bellevue, 18 mai 2023, Villefranque. A partir de 20h : soirée moules frites

A partir de 22h30 : bal animé par Edantza.

2023-05-18. Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 8pm : mussels and French fries evening

From 10:30 pm : dance animated by Edantza A partir de las 20.00 h: velada de mejillones y patatas fritas

A partir de las 22.30 h: baile con Edantza Ab 20 Uhr: Abend mit Muscheln und Pommes frites

Ab 22:30 Uhr: Tanz mit Edantza Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme Pays Basque

