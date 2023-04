Diner spectacle : Zaza, Renato jacobs & leurs guets Chemin de Quartir Bas, 15 avril 2023, Villefranque.

Hommage à la Cage aux folles

Chanteurs, transformistes et danseurs vous surprendront tout au long de la soirée!

Au programme :

19h30 : Le Cocktail animé de Renato

20h30 : À table idiote !

Diner Gastronomique De la grande Zaza Napoli, Menu signé et réalisé par Alessandro Belmondo et Le Moulin de Poustagnacq

Cabaret

Quizz présenté par Laurent Kérusore / Cadeaux pour les gagnants

22h00 : Spectacle Musical

23h30 : L’After Party de Jacob avec notre partenaire le Baiona.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

Chemin de Quartir Bas Domaine Santa Maria

Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tribute to the Cage aux Folles

Singers, transformers and dancers will surprise you all night long!

On the program :

7:30 pm: Renato’s animated cocktail

8:30 pm : À table idiote !

Gastronomic Dinner by the great Zaza Napoli, Menu signed and directed by Alessandro Belmondo and Le Moulin de Poustagnacq

Cabaret

Quiz presented by Laurent Kérusore / Gifts for the winners

22h00 : Musical show

23h30 : Jacob’s After Party with our partner the Baiona

Homenaje a la Cage aux Folles

¡Cantantes, transformistas y bailarines le sorprenderán a lo largo de la velada!

En el programa

19.30 h: Cóctel animado de Renato

¡20:30 h: À table idiote!

Cena gastronómica a cargo de la gran Zaza Napoli, Menú firmado y creado por Alessandro Belmondo y Le Moulin de Poustagnacq

Cabaret

Quiz presentado por Laurent Kérusore / Regalos para los ganadores

22h00 : Espectáculo musical

23h30 : After Party de Jacob con nuestro socio el Baiona

Hommage an La Cage aux folles

Sänger, Verwandlungskünstler und Tänzer werden Sie den ganzen Abend lang überraschen!

Auf dem Programm stehen:

19:30 Uhr: Der animierte Cocktail von Renato!

20.30 Uhr: À table idiote!

Gourmet-Dinner der großen Zaza Napoli, Menü von Alessandro Belmondo und Le Moulin de Poustagnacq

Kabarett

Quiz, präsentiert von Laurent Kérusore / Geschenke für die Gewinner

22.00 Uhr: Musical-Show

23.30 Uhr: Jacobs Afterparty mit unserem Partner Le Baiona

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme Pays Basque