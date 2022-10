Salon GO CONNECT à Villefranche sur Saône villefranche Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Salon GO CONNECT à Villefranche sur Saône villefranche, 20 octobre 2022, Villefranche-sur-Saône. Salon GO CONNECT à Villefranche sur Saône Jeudi 20 octobre, 09h30 villefranche salon entrepreneurs villefranche parc expo villefranche sur saone Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes la cellule conseils aux entreprises vous donne RDV le jeudi 20 octobre au salon GO CONNECT à Villefranche sur Saone, stand n°37

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T09:30:00+02:00

2022-10-20T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu villefranche Adresse parc expo villefranche sur saone Ville Villefranche-sur-Saône lieuville villefranche Villefranche-sur-Saône Departement Rhône

villefranche Villefranche-sur-Saône Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-sur-saone/

Salon GO CONNECT à Villefranche sur Saône villefranche 2022-10-20 was last modified: by Salon GO CONNECT à Villefranche sur Saône villefranche villefranche 20 octobre 2022 villefranche Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône Rhône