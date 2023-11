Erik Truffaz et Sandrine Bonnaire la Clameur des Lucioles THEATRE DE VILLEFRANCHE, 13 janvier 2024, VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX.

Erik Truffaz et Sandrine Bonnaire la Clameur des Lucioles THEATRE DE VILLEFRANCHE. Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:00 (2024-01-13 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

Dans un décor sobre et épuré, la musique du grand trompettiste de jazz français Erik Truffaz et la voix de la comédienne Sandrine Bonnaire nous invitent à l’écoute et à la rêverie. Tels deux complices dans un road-movie, ils font librement résonner La Clameur des lucioles de Joël Bastard avec plaisir et curiosité. Ni roman, ni récit linéaire, ce texte fragmenté en courtes scènes raconte les déambulations d’un écrivain poète dans les rues de Montréal. Sur scène, les artistes en proposent une lecture musicale pour invoquer un univers urbain et poétique qui n’entrave pas la liberté des mots, permettant la digression plutôt que l’illustration.

THEATRE DE VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX PLACE DES ARTS Rhône

