Lazzi THEATRE DE VILLEFRANCHE, 19 décembre 2023, VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX.

Lazzi THEATRE DE VILLEFRANCHE. Un spectacle à la date du 2023-12-19 à 20:00 (2023-12-19 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Avant Netflix, Amazon et le streaming, il y avait les DVD et VHS. Nostalgie d’un autre monde. Lazzi est la nouvelle pièce de Fabrice Melquiot, une comédie douce-amère qui met en scène deux passionnés des salles obscures cherchant à rebondir après avoir été contraints de fermer leur vidéoclub, le « dernier vidéoclub encore ouvert sur la planète Terre ». Leur nouveau projet de vie est de s’installer à la campagne, se refaire, se reprendre, se retrouver. Retour à la nature et maison hantée : c’est le programme. Philippe Torreton et Vincent Garanger incarnent ce duo de cinéphiles paumés, dans leurs rêves et leurs cauchemars, en attente d’un futur sensé. Fabrice Melquiot a taillé cette pièce sur-mesure pour ces deux comédiens hors du commun, sublimés par la musique d’Emily Loizeau. À savourer. Places numérotées au balcon. Lazzi

Votre billet est ici

THEATRE DE VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX PLACE DES ARTS Rhône

