Jeanne Added By Your Side THEATRE DE VILLEFRANCHE, 24 novembre 2023, VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX.

Jeanne Added By Your Side THEATRE DE VILLEFRANCHE. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

Centre Culturel Juliette Drouet (L1-1119431/1-1119432/3-1119430) présente ce concert Une poésie intime et politique pour ce troisième album où l’harmonie compte.On vibre sur des ballades telles « Hey Boy » (attention, refrain addictif) et Leon. On se met en mouvement sur le funky « Play Again ». Le tempo dépouillé » d’Another Place » nous aide à mieux respirer, les nappes synthétiques de « Tree Song » nous emportent vers des territoires house music. Dans « By Your Side », la pop est tribale, sensuelle, aérienne, comme sur « Antidote » ou « Don’t Need to Belong ». Il y a aussi l’inaugural (et majestueux) « It’s a Lie », le bouleversant « Au Revoir », et enfin la mélopée quasi gospel de « By Your Side », qui clôt cet écrin enveloppant, mi organique, mi synthétique. Jeanne Added, généreuse et pudique, épouse une écriture sincère. De sa voix intense, elle habite nos cœurs sans détours lorsqu’elle est sur scène. Numéro téléphone PMR: 02 99 94 83 65

Votre billet est ici

THEATRE DE VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX PLACE DES ARTS Rhône

39.0

EUR39.0.

