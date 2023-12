JEUDI DE L’INTERIM ! Villefranche-sur-Saône JEUDI DE L’INTERIM ! Villefranche-sur-Saône, 21 décembre 2023, . JEUDI DE L’INTERIM ! Jeudi 21 décembre, 09h00 Villefranche-sur-Saône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Venez participer aux JEUDIS DE L’INTERIM au Pole emploi de Villefranche sur Saône !

2 agences d’intérim seront présentes chaque jeudi matin, de 9h à 12h (calendrier disponible sur notre page Facebook)

** Merci d’apporter un CV à jour ** ADECCO

