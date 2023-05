Villefranche du Queyran en fête !, 9 juin 2023, Villefranche-du-Queyran.

Villefranche-du-Queyran,Lot-et-Garonne

9 juin à partir de 19 h : zumba, apéro Queyrannais, grillades, frites. À partir de 21h : Retraite aux flambeaux.

10 juin à partir de 18h30 : Marché gourmand animé par « Les Originals ». 23h : feu d’artifice avec DJ Utopia Sound.

11 juin : à partir de 9h : Marché de la Gare : petits producteurs, artisans et véhicules anciens avec petit déjeuner gascon. À partir de midi, cochon de lait à la broche, entrée plat dessert café : 20€. Réservation avant le 4 juin au 06 29 37 31 29.

À partir de 19h, moules frites et grillades. Animation musicale par Noval Music.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . .

Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



june 9 from 7pm: Zumba, apéro Queyrannais, barbecues, French fries. From 9pm: Torchlight procession.

june 10 from 6:30 p.m.: Gourmet market hosted by « Les Originals ». 11pm: Fireworks with DJ Utopia Sound.

june 11: from 9am: Marché de la Gare: small producers, craftsmen and vintage vehicles with Gascon breakfast. From midday, suckling pig on the spit, starter, main course, dessert and coffee: 20? Reservations by June 4 on 06 29 37 31 29.

From 7pm, moules frites and grilled meats. Musical entertainment by Noval Music

9 de junio a partir de las 19.00 horas: Zumba, aperitivo Queyrannais, barbacoas y patatas fritas. A partir de las 21:00 h: desfile de antorchas.

10 de junio a partir de las 18.30 h: Mercado gastronómico amenizado por « Les Originals ». 23.00 h: Fuegos artificiales con DJ Utopia Sound.

11 de junio: a partir de las 9:00 h: Marché de la Gare: pequeños productores, artesanos y vehículos de época con desayuno gascón. A partir del mediodía, cochinillo al espeto, entrante, plato principal, postre y café: 20 euros. Reserve antes del 4 de junio en el 06 29 37 31 29.

A partir de las 19.00 h, mejillones con patatas fritas y carnes a la brasa. Animación musical a cargo de Noval Music

9. Juni ab 19 Uhr: Zumba, Apéro Queyrannais, Gegrilltes, Pommes frites. Ab 21 Uhr: Fackelzug.

10. Juni ab 18:30 Uhr: Gourmetmarkt mit Musik von « Les Originals ». 23 Uhr: Feuerwerk mit DJ Utopia Sound.

11. Juni: ab 9 Uhr: Marché de la Gare: kleine Produzenten, Handwerker und Oldtimer mit Gascogne-Frühstück. Ab 12 Uhr: Spanferkel am Spieß, Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und Kaffee: 20? Reservierung vor dem 4. Juni unter 06 29 37 31 29.

Ab 19 Uhr gibt es Moules frites und Gegrilltes. Musikalische Unterhaltung durch Noval Music

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne