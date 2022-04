Villefranche-du-Périgord : Trail du Pays du Chataîgnier Villefranche-du-Périgord Villefranche-du-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Villefranche-du-Périgord Dordogne Villefranche-du-Périgord Le dimanche 7 août 2022 à 9h00 : rdv du Trail du Pays du châtaignier.

Courses au programme :

Trail Nature de 25 km

Trail Nature de 12km

