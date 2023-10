Foire d’Automne Villefranche-du-Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Villefranche-du-Périgord Foire d’Automne Villefranche-du-Périgord, 11 novembre 2023, Villefranche-du-Périgord. Villefranche-du-Périgord,Dordogne Nombreux exposants : Fleurs et vivaces, Prêt à porter et Maroquinerie, Restauration à emporter.

Numerous exhibitors: Flowers and perennials, Ready-to-wear and leather goods, Takeaway food Numerosos expositores: Flores y plantas perennes, Prêt-à-porter y marroquinería, Comida para llevar Zahlreiche Aussteller : Blumen und Stauden, Prêt-à-porter und Lederwaren, Catering zum Mitnehmen

