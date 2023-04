« Dialogue intime entre la peinture et musique » Dans le cadre de l’exposition de Grace J Monard. Villefranche-du-Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne . EUR 10 A cette occasion Grace vous parlera du lien qui lie sa peinture à la musique. Elle vous donnera quelques clés pour mieux « sentir » sa peinture.

Ainsi que le cheminement qu’elle emprunte, pour transposer en peinture ses émotions ressenties par des oeuvres musicales diverses.

Le tableau devient la représentation de la musique.

Une amie violoniste au Concort’s Orchestra à Londres donnera, de son point de vue de musicienne, le lien qu’elle ressent entre les oeuvres peintes et les oeuvres musicales. Puis elle donnera un concert durant lequel elle jouera plusieurs pièces qui ont été l’inspiration des toiles présentées dans l’exposition

Comme :

– méditation de Thaïs-Massenet.

– un nocturne de chopin

-une gnossienne de Eric Satie

+33 6 56 74 04 94

