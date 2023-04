11 ème Festival du Théâtre Amateur du Villefranche-du-Périgord Foyer rural, 15 avril 2023, Villefranche-du-Périgord.

11e festival du théâtre amateur de Villefranche-du-Périgord au foyer rural à 20h30 :

Thème : Le Rire

les samedis 15 et 29 avril ainsi que les samedis 13 mai et 27 mai.

Entrée : 6€.

Foyer rural

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



11th festival of amateur theater of Villefranche-du-Périgord at the rural foyer at 8:30 pm:

Theme : Laughter

saturdays April 15 and 29, as well as Saturdays May 13 and 27.

Admission : 6?

11º festival de teatro aficionado de Villefranche-du-Périgord en el vestíbulo rural a las 20.30 h:

Tema: la risa

sábados 15 y 29 de abril y 13 y 27 de mayo.

Entrada: 6?

11. Festival des Amateurtheaters von Villefranche-du-Périgord im Foyer rural um 20.30 Uhr :

Thema: Das Lachen

samstags am 15. und 29. April sowie am 13. Mai und 27. Mai.

Eintritt: 6?

