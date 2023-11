Complots Industries Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Un chef d’entreprise, de Complots Industries, est très mécontent car les propositions de récits complotistes élaborés par son équipe d’employés du pôle de la création (le public endossera ce rôle) n’ont pas été retenues. Ils ont 1h pour composer..

2024-04-05 fin : 2024-04-05 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A company director, from Complots Industries, is very unhappy because the conspiracy story proposals drawn up by his team of employees in the creative department (the audience will take on this role) have not been selected. They have 1 hour to compose.

El director de una empresa de Complots Industries está muy descontento porque las historias de conspiración propuestas por su equipo de empleados del departamento creativo (el público asumirá este papel) no han sido seleccionadas. Tienen 1 hora para elaborar una historia.

Ein Unternehmer der Complots Industries ist sehr verärgert, da die Vorschläge für Verschwörungsgeschichten, die von seinem Team aus Angestellten des Kreativzentrums (das Publikum wird diese Rolle übernehmen) ausgearbeitet wurden, nicht angenommen wurden. Sie haben eine Stunde Zeit, um ihre Geschichten zu verfassen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Villefranche-Najac