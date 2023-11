Phèdre Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Les tragédies de Racine effraient toujours un peu alors qu’elles traitent de sujets universels. Et quel sujet peut être plus universel que celui de l’amour-passion ?.

2024-03-21 fin : 2024-03-21 . 20 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Racine’s tragedies are always a little frightening, even though they deal with universal subjects. And what subject could be more universal than that of passionate love?

Las tragedias de Racine son siempre un poco aterradoras, aunque traten de temas universales. ¿Y qué tema puede ser más universal que el del amor apasionado?

Racines Tragödien erschrecken immer ein wenig, obwohl sie sich mit universellen Themen befassen. Und welches Thema könnte universeller sein als das der leidenschaftlichen Liebe?

