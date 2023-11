Spectacle « Véronique chez le psychologue » au théâtre Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue, 7 mars 2024, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Quatre dates pour un spectacle à ne pas manquer !.

2024-03-07 fin : 2024-03-07 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Four dates for a show you won’t want to miss!

Cuatro fechas para un espectáculo que no querrá perderse

Vier Termine für eine Show, die Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-10-19 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME