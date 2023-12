Vacarme(s) ou comment l’Homme marche sur la Terre Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

L’histoire d’une ferme, d’un homme et de l’agriculture française : il était une fois Pierre Gayart, trois comédiens et seize personnages….

2024-03-02 fin : 2024-03-02 . 20 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



The story of a farm, a man and French agriculture: once upon a time, there was Pierre Gayart, three actors and sixteen characters?

La historia de una granja, un hombre y la agricultura francesa: érase una vez Pierre Gayart, tres actores y dieciséis personajes..

Die Geschichte eines Bauernhofs, eines Mannes und der französischen Landwirtschaft: Es war einmal Pierre Gayart, drei Schauspieler und sechzehn Figuren?

