Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

La compagnie Cavalcade porte bien son nom car ce spectacle nous présente une véritable cavalcade de personnages et de situations !.

2024-02-04 fin : 2024-02-04 . 8 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



The Cavalcade company lives up to its name by presenting us with a veritable cavalcade of characters and situations!

La compañía Cavalcade tiene un nombre muy apropiado, ya que este espectáculo presenta una verdadera cabalgata de personajes y situaciones

Die Kompanie Cavalcade trägt ihren Namen zu Recht, denn diese Aufführung präsentiert uns eine wahre Kavalkade von Figuren und Situationen!

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Villefranche-Najac