Histoire d’un escargot Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Cette fable est inspirée de la nouvelle de Luis Sepùlveda : « Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur ».

2024-01-11 fin : 2024-01-11 . 10 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



This fable is inspired by Luis Sepùlveda’s short story: « Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur » (Story of a snail who discovered the importance of slowness)

Esta fábula se inspira en el cuento de Luis Sepùlveda: « Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud »

Diese Fabel basiert auf der Kurzgeschichte von Luis Sepùlveda: « Die Geschichte einer Schnecke, die die Bedeutung der Langsamkeit entdeckte »

