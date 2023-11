Réveillon de la Saint Sylvestre Villefranche-de-Rouergue, 31 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Réveillon de la Saint Sylvestre 2023, début du repas 21h. Animé par Didier Laurent et ses musiciens. Réservations au 05 65 45 13 13 ou comite_radel@orange.fr.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



New Year’s Eve 2023, dinner starts at 9pm. Entertainment by Didier Laurent and his musicians. Reservations on 05 65 45 13 13 or comite_radel@orange.fr

Nochevieja de 2023, la cena empieza a las 21:00. Animación a cargo de Didier Laurent y sus músicos. Reservas en el 05 65 45 13 13 o en comite_radel@orange.fr

Silvesterabend 2023, Beginn des Essens 21 Uhr. Unterhalten von Didier Laurent und seinen Musikern. Reservierungen unter 05 65 45 13 13 oder comite_radel@orange.fr

