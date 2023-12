Les Voisins Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Comédie, parodie, vision caustique de la société… La création « Les voisins » de la Compagnie, dirigée par Francis Azéma correspond à toutes ces conditions!.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 8 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Comedy, parody, a caustic vision of society… The creation of « Les voisins » by the Compagnie, directed by Francis Azéma, meets all these requirements!

Comedia, parodia, una visión cáustica de la sociedad… La creación de « Les voisins » por la Compañía, dirigida por Francis Azéma, ¡cumple todos estos requisitos!

Komödie, Parodie, ätzender Blick auf die Gesellschaft… Die Kreation « Les voisins » der Compagnie, die von Francis Azéma geleitet wird, erfüllt alle diese Bedingungen!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Villefranche-Najac