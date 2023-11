« Le Petit Marché de Noël » des Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue, 16 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Un petit marché de noël où chacun, chacune peut proposer ses créations maison. Un moyen de partager ce que nos dix doigts savent faire!Un moyen aussi de trouver des petits cadeaux de noël confectionnés avec attention, qui ont une histoire et du sens!.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A small Christmas market where everyone can offer their home-made creations. A way to share what our ten fingers know how to do! A way to find small Christmas gifts made with care, which have a story and meaning!

Un pequeño mercado navideño donde todos pueden ofrecer sus creaciones caseras. ¡Una forma de compartir lo que nuestros diez dedos saben hacer! ¡Una forma de encontrar pequeños regalos de Navidad hechos con cariño, que tienen una historia y un significado!

Ein kleiner Weihnachtsmarkt, auf dem jeder seine selbstgemachten Kreationen anbieten kann. Sie haben die Möglichkeit, kleine, liebevoll gestaltete Weihnachtsgeschenke zu finden, die eine Geschichte und einen Sinn haben

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Villefranche-Najac