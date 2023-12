Conte Chiffonné Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Inspiré par le conte de Cendrillon, Conte Chiffonné est un spectacle réalisé entièrement avec des tissus, chiffons et dentelles. Guidé par une comédienne marionnettiste, le public chemine avec elle et pénètre dans un monde onirique.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . 8 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Inspired by the tale of Cinderella, Conte Chiffonné is a show made entirely from fabrics, rags and lace. Guided by a puppeteer, the audience joins her on a journey into a dreamlike world

Inspirado en el cuento de Cenicienta, Conte Chiffonné es un espectáculo realizado íntegramente con telas, trapos y encajes. Guiado por una titiritera, el público la sigue mientras ella lo lleva a un mundo de ensueño

Inspiriert durch das Märchen von Cendrillon ist Conte Chiffonné ein Schauspiel, das ausschließlich aus Stoffen, Lumpen und Spitzen besteht. Das Publikum wird von einer Puppenspielerin geführt und begibt sich mit ihr in eine Traumwelt

