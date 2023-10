Scène ouverte au théâtre Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue, 5 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

De la scène, du rire, du clown, bienvenue à tout le monde !!.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Stage, laughter, clowning, welcome to all!

El escenario, las risas, las payasadas… ¡todo el mundo es bienvenido!

Von der Bühne, über das Lachen bis hin zum Clown, willkommen an alle!!!

