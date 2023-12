P’tit Dej’ Info Seniors Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Les « P’tit Dej’ Info Seniors », nouveau rendez-vous pour s’informer et échanger ! Animé par Karine Vèque, diététicienne, pour aborder le sujet « Bien s’alimenter pour sa santé et maîtriser son budget »..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



The « P’tit Dej’ Info Seniors », a new event for information and discussion! Hosted by Karine Vèque, dietician, on the subject of « Eating well for your health and controlling your budget ».

El « P’tit Dej’ Info Seniors », ¡un nuevo lugar de encuentro, información y debate! Presentado por Karine Vèque, dietista, sobre el tema « Comer bien para cuidar la salud y controlar el presupuesto ».

Die « P’tit Dej’ Info Seniors », ein neuer Termin, um sich zu informieren und auszutauschen! Unter der Leitung der Ernährungsberaterin Karine Vèque wird das Thema « Sich gesund ernähren und das Budget im Griff behalten » behandelt.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Villefranche-Najac