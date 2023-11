Exposition Vent d’Images de Paroles Vives Villefranche-de-Rouergue, 29 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Exposition « Vent d’Images » : exposition collective de Paroles Vives à la Salle Voûtée, Place Bernard Lhez. Ouverte au public tous les jours du mercredi 29 novembre au dimanche 10 décembre..

Vent d’Images » exhibition: group show by Paroles Vives at the Salle Voûtée, Place Bernard Lhez. Open to the public daily from Wednesday November 29 to Sunday December 10.

Exposición « Vent d’Images »: exposición colectiva de Paroles Vives en la Salle Voûtée, Place Bernard Lhez. Abierta al público todos los días del miércoles 29 de noviembre al domingo 10 de diciembre.

Ausstellung « Vent d’Images »: Gruppenausstellung von Paroles Vives im Salle Voûtée, Place Bernard Lhez. Von Mittwoch, dem 29. November, bis Sonntag, dem 10. Dezember, täglich für das Publikum geöffnet.

