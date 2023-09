Concours foie gras et salaisons Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Concours foie gras et salaisons Villefranche-de-Rouergue, 24 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Un week-end de concours et de dégustation !.

2023-11-24 fin : 2023-11-25 . EUR. Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A weekend of competitions and tastings! Un fin de semana de concursos y degustaciones Ein Wochenende voller Wettbewerbe und Verkostungen! Mise à jour le 2023-09-02 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Adresse Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Villefranche-de-Rouergue latitude longitude 44.3346;2.0313

Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/