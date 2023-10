Projection cinéma au VOX Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Projection cinéma au VOX Villefranche-de-Rouergue, 16 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Projection du film « Bienveillance paysanne » d’Olivier Dickinson au cinéma Vox.

Screening of Olivier Dickinson's film « Bienveillance paysanne » at cinema Vox Proyección de la película « Bienveillance paysanne » de Olivier Dickinson en el cine Vox Vorführung des Films « Bienveillance paysanne » von Olivier Dickinson im Vox-Kino

