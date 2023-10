Les petits Môments à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Les petits Môments à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue, 15 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Projection surprise !.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR. Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Surprise screening! Proyección sorpresa Überraschungsvorführung! Mise à jour le 2023-09-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Adresse Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Villefranche-de-Rouergue latitude longitude 44.3505;2.0366

Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/