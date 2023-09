Spectacle : Qui fuis-je ? Villefranche-de-Rouergue, 4 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue

Un humoriste ? Un clown ? Un comédien ? Qui est Matthieu Penchinat ? Il a aussi été performer, a travaillé avec des chorégraphes et des metteurs en scène très connus et, maintenant, il aborde le « seul en scène »..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 20 EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A comedian? A clown? A comedian? Who is Matthieu Penchinat? He’s also been a performer, working with well-known choreographers and directors, and now he’s tackling the « one-man show ».

¿Un cómico? ¿Un payaso? ¿Un cómico? ¿Quién es Matthieu Penchinat? También ha sido intérprete, trabajando con algunos de los coreógrafos y directores más conocidos del mundo, y ahora se dedica al espectáculo unipersonal.

Ein Humorist? Ein Clown ? Ein Komiker ? Wer ist Matthieu Penchinat? Er war auch Performer, hat mit sehr bekannten Choreografen und Regisseuren gearbeitet und geht nun das « Allein auf der Bühne » an.

