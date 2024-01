Echange de boutures, plantes et graines au théâtre Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue, jeudi 2 novembre 2023.

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-02

fin : 2023-11-02

Une rencontre conviviale et riche d’échanges !!

JEUDIS 2 NOVEMBRE / 18 AVRIL 9h-14h

Un échange de boutures, plantes et graines : l’idée c’est que vous venez avec les boutures de plantes intérieures et extérieures que vous avez et vous repartez avec ce que vous voulez de ce qui se trouve sur place.

Réservation par SMS au 06 56 69 43 35

EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Mise à jour le 2023-10-19 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME