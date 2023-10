Echange de boutures, plantes et graines au théâtre Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Echange de boutures, plantes et graines au théâtre Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue, 2 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Une rencontre conviviale et riche d’échanges !!.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR. Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A convivial meeting rich in exchanges! Una reunión amistosa con mucho de qué hablar Ein geselliges und austauschreiches Treffen!!! Mise à jour le 2023-10-19 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Adresse Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Villefranche-de-Rouergue latitude longitude 44.3538;2.0379

Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/