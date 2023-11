Exposition José Ballester Villefranche-de-Rouergue, 1 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Venez nombreux, venez curieux : la galerie d’arts de José Ballester attend votre visite au coeur de la bastide de Villefranche !.

2023-11-01 fin : 2023-12-30 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Come and visit José Ballester’s art gallery in the heart of the bastide of Villefranche!

Venga y compruébelo usted mismo: la galería de arte de José Ballester le espera en el corazón de la bastida de Villefranche

Kommen Sie zahlreich, kommen Sie neugierig: Die Kunstgalerie von José Ballester erwartet Ihren Besuch im Herzen der Bastide von Villefranche!

