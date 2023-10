Sport en famille : Ramène tes parents Villefranche-de-Rouergue, 27 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Un événement sportif gratuit pour toute la famille !!.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A free sporting event for the whole family!

Un acontecimiento deportivo gratuito para toda la familia

Ein kostenloses Sportereignis für die ganze Familie!!!

Mise à jour le 2023-10-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME