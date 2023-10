Concert de carillon à la Collégiale Notre Dame Villefranche-de-Rouergue, 22 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Concert mensuel de carillon avec Poon Brunston, carillonneur adjoint de l’Université de Berkeley, Californie (USA)..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Monthly carillon concert with Poon Brunston, assistant carillonneur at the University of California, Berkeley (USA).

Concierto mensual de carillón con Poon Brunston, carillonero asistente de la Universidad de California, Berkeley (EE.UU.).

Monatliches Carillon-Konzert mit Poon Brunston, stellvertretender Carillonneur der Universität Berkeley, Kalifornien (USA).

Mise à jour le 2023-10-11 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME