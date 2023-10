Café Ciné à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue, 21 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

La Médiathèque de Villefranche vous convie à partager un petit café ciné : on échange sur ses coups de coeur ; un rendez-vous informel et décontracté ouvert à tout le monde. Café ciné à la médiathèque. Durée 2h..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Villefranche’s Médiathèque invites you to share a little film café, where you can discuss your favorite films. It’s an informal, relaxed get-together open to everyone. Café ciné at the Médiathèque. Duration: 2 hours.

La mediateca de Villefranche le invita a compartir un pequeño café cinéfilo en el que podrá comentar sus películas favoritas. Se trata de un encuentro informal, distendido y abierto a todos. Café ciné en la mediateca. Duración: 2 horas.

Die Mediathek von Villefranche lädt Sie zu einem kleinen Filmcafé ein: Man tauscht sich über seine Lieblingsfilme aus; ein informeller und entspannter Treffpunkt für jedermann. Café Cinéma in der Mediathek. Dauer: 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-09-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME