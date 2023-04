Course caritative – La Villefranchoise Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Course caritative – La Villefranchoise, 15 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Courrez et pédalez dans le cadre d’octobre rose !.

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 . EUR. Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Run and bike for pink October! Corre y pedalea por el octubre rosa Laufen und radeln Sie im Rahmen des Rosa Oktobers! Mise à jour le 2023-01-13 par OT Villefranche-Najac

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Adresse Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/

Course caritative – La Villefranchoise 2023-10-15 was last modified: by Course caritative – La Villefranchoise 15 octobre 2023 Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron