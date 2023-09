P’tits Dej’ Info Seniors Villefranche-de-Rouergue, 9 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Sur le thème « Organiser sa succession » où un notaire répondra à toutes vos questions..

2023-10-09 fin : 2023-10-09 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12204 Aveyron Occitanie



On the theme of « Organizing your estate », a notary will answer all your questions.

Sobre el tema « Organizar su patrimonio », un notario responderá a todas sus preguntas.

Zum Thema « Organising your success », bei dem ein Notar alle Ihre Fragen beantwortet.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Villefranche-Najac