Les contes de NoNoLuLu par la compagnie Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue, 4 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Tous les jeudis à 20h30 une comédie par la compagnie « fruits d’allégresse »..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Every Thursday at 20:30 a comedy by the company « fruits d’allégresse ».

Todos los jueves a las 20.30 h, comedia de la compañía « fruits d’allégresse ».

Jeden Donnerstag um 20:30 Uhr eine Komödie von der Theatergruppe « fruits d’allégresse ».

Mise à jour le 2023-09-28 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME