Brocante / Vide-grenier, 1 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Brocante d’automne au prieuré à Villefranche, défilé de calèches dans les rues de la ville, promenade en calèches..

2023-10-01 à ; fin : 2023-10-01 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Autumn flea market at the priory in Villefranche, parade of horse-drawn carriages in the streets of the city, carriage rides.

Mercadillo de otoño en el priorato de Villefranche, desfile de coches de caballos por las calles de la ciudad, paseos en coche de caballos.

Herbstflohmarkt im Priorat in Villefranche, Kutschenumzug durch die Straßen der Stadt, Kutschenfahrt.

Mise à jour le 2022-11-30 par OT Villefranche-Najac