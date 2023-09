Vide grenier et repas chez Jules & Jeanne Villefranche-de-Rouergue, 1 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Défilé de voitures hippomobiles dans les rues de Villefranche et vide grenier sur le site du prieuré de le Borie des Pères. Organisé par Calèches et Cavaliers du Rouergue..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Horse-drawn carriage parade through the streets of Villefranche and garage sale at the Borie des Pères priory. Organized by Calèches et Cavaliers du Rouergue.

Desfile de coches de caballos por las calles de Villefranche y venta de garaje en el priorato de Borie des Pères. Organizado por Calèches et Cavaliers du Rouergue.

Pferdewagenparade durch die Straßen von Villefranche und Flohmarkt auf dem Gelände des Priorats von Le Borie des Pères. Organisiert von Calèches et Cavaliers du Rouergue.

