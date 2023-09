Cet évènement est passé L’Eté indien et Chef At Home des Fleurines Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue L’Eté indien et Chef At Home des Fleurines Villefranche-de-Rouergue, 29 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Saveurs d’été indien aux Fleurines, à s’en lécher les babines !….

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . 24 EUR. Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Indian summer flavors at Fleurines, to lick your lips!… Sabores del verano indio en el Fleurines, ¡para morirse!… Geschmack des Indian Summers in Fleurines, um sich die Lippen zu lecken! Mise à jour le 2023-09-27 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Adresse Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Villefranche-de-Rouergue latitude longitude 44.3537;2.0371

Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/