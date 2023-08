Mon silence hurle Villefranche-de-Rouergue, 9 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Un spectacle de danse contemporaine pour parler des violences conjugales, de la jeune compagnie Edwina Costecalde.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A contemporary dance show about domestic violence, by the young Edwina Costecalde company

Un espectáculo de danza contemporánea sobre la violencia doméstica, a cargo de la joven compañía Edwina Costecalde

Ein zeitgenössisches Tanzstück zum Thema häusliche Gewalt von der jungen Kompanie Edwina Costecalde

