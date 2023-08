« LE LUKARAOKÉ » – Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue, 1 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Pour les personnes qui veulent chanter !

Y’a des chansons françaises et puis des chansons pas françaises.

Y’a trop de chansons pour imprimer toutes les paroles alors y’a un vidéo projecteur pour afficher en grand pour tout le monde..

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



For people who want to sing!

There are French songs and then there are non-French songs.

There are too many songs to print out all the lyrics, so there’s a video projector to display them large for everyone.

Para los que quieren cantar

Hay canciones francesas y otras que no lo son.

Hay demasiadas canciones para imprimir todas las letras, así que hay un proyector de vídeo para mostrarlas en grande para todo el mundo.

Für Leute, die singen wollen!

Es gibt französische Lieder und auch nicht-französische Lieder.

Es gibt zu viele Lieder, um alle Texte auszudrucken, also gibt es einen Videoprojektor, um sie für alle groß anzuzeigen.

