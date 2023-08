BAMBOUS à l’Atelier Blanc Villefranche-de-Rouergue, 30 août 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Ateliers de création pour tous, en famille, parents-enfants ou individuels à partir de 6 ans, avec Lucie DELPÉRIÉ, artiste plasticienne.

2023-08-30 fin : 2023-08-30 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Creative workshops for all, families, parents and children or individuals from 6 years upwards, with Lucie DELPÉRIÉ, visual artist

Talleres creativos para todos, familias, padres y niños o particulares a partir de 6 años, con Lucie DELPÉRIÉ, artista plástica

Kreativ-Workshops für alle, für Familien, Eltern-Kinder oder Einzelpersonen ab 6 Jahren, mit Lucie DELPÉRIÉ, bildende Künstlerin

Mise à jour le 2023-08-23 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME