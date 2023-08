Fête de la rue Alibert Villefranche-de-Rouergue, 26 août 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Il se trame quelque chose dans la rue Alibert… Déballage du Secours populaire, Cantèra occitane, Galettes saucisses à midi, spectacle tout public, repas et vide-maison des voisins le soir et atelier de sérigraphie avec Hors Cadre !.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Something’s happening on Rue Alibert… Secours populaire unpacking, Cantèra occitane, Galettes saucisses at lunchtime, a show for all ages, a neighbors’ meal and house sale in the evening, and a screen-printing workshop with Hors Cadre!

Algo pasa en la calle Alibert… Desembalaje de Secours populaire, Cantèra occitane, Galettes saucisses al mediodía, un espectáculo para todas las edades, una comida de vecinos y venta de casas por la noche, ¡y un taller de serigrafía con Hors Cadre!

In der Rue Alibert ist etwas los… Ausverkauf des Secours populaire, Cantèra occitane, Galettes saucisses am Mittag, Aufführung für alle Altersgruppen, Essen und Hausräumung der Nachbarn am Abend und Siebdruck-Workshop mit Hors Cadre!

Mise à jour le 2023-08-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME